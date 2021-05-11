الامارات:63 % نسبة إشغال المنشآت الفندقية بالربع الأول 2021

(أنسامد) - مايو 11 - روما - حقق قطاع السياحة في دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري قفزة نوعية على درب التعافي من آثار جائحة "كوفيد-19"، حيث استقطبت المنشآت الفندقية والسياحية ما يقارب من 4 ملايين نزيل، وبلغت نسبة الإشغال 63% خلال تلك الفترة، وذلك وفقاً للبيانات المبدئية للهيئات السياحية المحلية.



ونما متوسط مدة الإقامة بالمنشآت الفندقية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 بنسبة 27.6 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، حيث بلغ 4.3 ليلة، فيما شهد شهر مارس من العام الجاري 2021 نمواً بنسبة 34% في عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة، مقارنة بشهر مارس من العام الماضي 2020.



وشكل المواطنون نحو 25.6% من إجمالي النزلاء خلال الربع الأول، حيث بلغ عددهم خلال تلك الفترة مليون نزيل فيما أظهرت الإحصائيات أن عدد النزلاء المواطنين تضاعف خلال شهر مارس الماضي بزيادة بلغت 112% مقارنة بنفس الشهر من عام 2020، ومثلت إمارة دبي الوجهة الأولى لإقامة المواطنين في تلك المنشآت خلال هذه الفترة، تلتها إمارة أبوظبي، ثم إمارة رأس الخيمة، ثم الفجيرة والشارقة.



جدير بالذكر أن عدد المنشآت الفندقية بالدولة حتى نهاية مارس 2021 بلغت ما يقارب من 1096 منشأة، فيما بلغت عدد الغرف ما يقارب 181.3 ألف غرفة، ومن المتوقع ان تزداد نسبة إشغال الفنادق خلال عطلة إجازة عيد الفطر المبارك على مستوى الدولة، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على نمو مؤشرات القطاع الفندقي بشكل عام، في حين أن نسب النمو السياحة الداخلية خلال الربع الأول من العام الجاري فاقت مستويات عام 2020، حيث كانت من ضمن أكثر الشرائح مرونة وتعافي في مواجهة الازمة الناتجة عن انتشار فايروس كورونا المستجد.



وكان قطاع السياحة في دولة الإمارات قد استقطب 14.8 مليون نزيل للمنشآت الفندقية والسياحية خلال العام الماضي 2020، بالرغم من الظروف غير الاعتيادية التي مر بها القطاع على مستوى العالم نتيجة تأثره المباشر من جائحة "كوفيد-19"، حيث نجح في تحقيق إيرادات بلغت نحو 16.6 مليار درهم و 54.2 مليون ليلة سياحية.



وكانت دولة الإمارات من الدول الأقل تأثراً بالأزمة الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" في مقارنة مع المستويات الإقليمية والعالمية وأهم المقاصد السياحية الدولية، محققة أقل نسبة انخفاض على المستوى الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والمستوى العالمي .. فيما استطاعت الإمارات أن تحقق نسبة إشغال فندقية أفضل من المستوى العالمي حيث بلغت نسبة إشغال المنشآت الفندقية بالدولة 54.7% خلال عام 2020، بينما بلغت نسبة الإشغال العالمية 37% فقط. (أنسامد).



