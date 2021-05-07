الإمارات ترسل طائرة تحمل 50 طنا من المواد الغذائية للسنغال

(أنسامد) - مايو 7 - روما - أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم طائرة تحمل على متنها 50 طنا من المواد الغذائية إلى جمهورية السنغال، وذلك في إطار مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.



وقال سلطان علي الحربي سفير الإمارات لدى جمهورية السنغال : ترتبط دولة الإمارات و السنغال بعلاقات ثنائية متميزة قائمة على مبدأ الصداقة والتضامن والمصلحة المشتركة، مؤكدا أن الطائرة التي أرسلتها دولة الإمارات تعكس مستوى العلاقات القوية بين البلدين و حرصها على دعم الأسر والشرائح الضعيفة في السنغال خلال الشهر الفضيل.



وأضاف أن هناك تواصلا و تنسيقا بين دولة الإمارات والسنغال على المستويات كافة، وذلك بحكم التوافق الكبير بين البلدين في القيم والمواقف وأن وصول الطائرة اليوم دليل إضافي على التعاون المثمر و الشراكة بين البلدين.



جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم نحو2000 طن من المساعدات إلى أكثر من 135 دولة، استفاد منها نحو مليونين من العاملين في المجال الصحي.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



