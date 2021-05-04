شرطة دبي تنظم ملتقى العرب الافتراضي للابتكار والمستقبل

(أنسامد) - مايو 4 - روما - نظم مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، ملتقى العرب الافتراضي للابتكار والمستقبل في موسمه الثاني، بمشاركة 12 ضيفاً من نخبة المتميزين في التخصصات المختلفة، وحضور أكثر من 700 شخص، أثروا معرفتهم وفكرهم من خلال محاور الملتقى الثلاث، والمتمثلة في مستقبل الوطن العربي بين الشرق والغرب، والمهارات المستقبلية للإنسان العربي، والتنمية المجتمعية ومؤشر السعادة للشعوب العربية.



وأكد 12 خبيراً واستشارياً ومختصاً في مجال المعرفة والابتكار على أهمية الاستعداد للمستقبل عبر الاستثمار بالمعرفة والابتكار، إلى جانب تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية وتشجيع الأشخاص والمؤسسات على تسجيل الملكيات بما يحفظ حقوقهم في الاستثمار بها والاستفادة من عوائدها المالية.



و أكد المتحدثون على أهمية تبني الخطط الاستراتيجية لمواكبة التحولات والتغيرات المستقبلية التي تفرضها التطورات التكنولوجيا السريعة خاصة في مجال الذكاء الإصطناعي، والتحولات التي فرضتها التغيرات التي واكبت التعامل مع جائحة كورونا " كوفيد 19"، مشيرين إلى أن وظائف المُستقبل ستكون مختلفة، لذلك يجب تأهيل الأجيال المستقبلية للاستعداد لها من خلال مواكبة البرامج التعليمية المختلفة للوظائف التي تظهر في أسواق العمل.



أدار الجلسة الرائد خالد المزروعي، نائب رئيس مجلس الابتكار،حيث أكد على أهمية عقد الملتقى اليوم، لأثره في مد جسور العلم والمعرفة، وإسهاماته في تطوير حلول فورية للكثير من التحديات التي نواجهها اليوم في الوطن العربي، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة والتحديات المتزايدة، ما يفرض علينا إيجاد حلول مبتكرة لأكثر التحديات المستقبلية إلحاحا، ونكون جزءا من المنظومة العالمية للتغيير. (أنسامد).



