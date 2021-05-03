دبي للسلع المتعددة-ابريل: رقما قياسيا في عدد الشركات الجديدة

(أنسامد) - مايو 3 - روما - شهد مركز دبي للسلع المتعددة تسجيل أكثر من 216 شركة جديدة في المنطقة الحرّة خلال شهر أبريل 2021 محققاً خلال شهر أبريل أعلى رقم منذ سبع سنوات كما حققت المنطقة الحرّة في الربع الأول من العام الجاري أفضل أداء لها منذ سبع سنوات.



على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي استمر مركز دبي للسلع المتعددة في جذب مجموعة واسعة من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى متعددة الجنسيات إلى دبي للاستفادة من مرافق عالمية المستوى وخدمات دعم الأعمال التي تبرز القيمة المضافة للشركات الأعضاء.



ويتمثل أساس هذا النمو القوي بالزخم الناتج عن المبادرات الجديدة مثل مركز الكاكاو المنتظر اطلاقه التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بجانب مركز الأصول المشفّرة والذي يعمل على توسيع منظومة التجارة لدى مركز دبي للسلع المتعددة.. (أنسامد).



