النعيمي: الامارات تأسست على التسامح والتعاون والتكافل

(أنسامد) - مايو 1 - روما - أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ان دولة الامارات العربية المتحدة تأسست على قيم التسامح والتعاون والتكافل بين الجميع واتخذت العمل الإنساني وأعمال الخير مبدأ ومنهجا أسس له ووضع لبنته الأولى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".



وقال سموه إن يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف الـ 19 من شهر رمضان من كل عام والذي يوافق ذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفورله بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" يجسد قيم الخير والعطاء التي تركها ويرسخ مكانة الإمارات كمنارة للخير والعطاء على مستوى العالم كله ويعزز ثقافة العمل الخيري والإنساني والتطوعي والمسؤولية المجتمعية ويسهم في التفاهم والتعايش والتكافل الاجتماعي.



وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان في كلمة له بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» إن هذا اليوم يمثل ذكرى عزيزة علينا جميعاً وانجازا نفاخر به في ميادين البذل والعطاء وإغاثة المحتاجين والتخفيف على الملهوفين وإنقاذ المضطرين.



وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تفيض من خيرها على الجميع دون النظر إلى جنس أو دين أو عرق أو طائفة وتصدت قيادتنا الرشيدة لهذه المهمة النبيلة بصدق وإخلاص ونكران ذات خاصة في ظل جائحة كورونا.



وأشار سموه إلى أن الإمارات ظلت تقدم يد العون للجميع استمرارا لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فأرسلت أطنانا من المستلزمات الصحية والوقائية لخدمة آلاف من المهنيين والعاملين بالمجال الطبي في العديد من دول العالم وقامت بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة وتكفلت باستضافتهم وعلاجهم وعودتهم لدولهم ونقل وتخزين وتوزيع لقاحات كوفيد-19 للعديد من دول العالم مشيرا سموه إلى أن هذا النهج الإنساني في التعامل مع الجائحة داخليا وخارجيا وضع الإمارات في صدارة الدول العربية في مرونة التعامل مع وباء كورونا وضمن أفضل عشر دول عالميا.



وقال إن الدور الذي قامت به دولة الإمارات وما زالت تقوم به في تعزيز الجهود الدولية للتخفيف من حدة تداعيات «كوفيد- 19» رسالة إلى العالم أكدت فيها أن بلادنا ملهمة للإنسانية جمعاء في فعل الخير وأن سياستها تتجاوز الأقوال إلى الأفعال. (أنسامد).



