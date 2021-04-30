الامارات : 1974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

(أنسامد) - أبريل 30 - روما - أعلنت وزارة الصحة الاماراتية عن إجراء 204.093 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



‌ وساهمت تلك الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1.974 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 520.236 حالة.



‌ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,587 حالة.



‌ كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1.836 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 500.779 حالة.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



