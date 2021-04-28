الامارات الأولى عربيا و الثامنة عالميا تعاملا مع "كورونا

(أنسامد) - أبريل 28 - روما - تقدمت دولة الإمارات إلى المركز الثامن عالميا و حافظت على مركزها الأول عربيا على مؤشر " بلومبيرج " لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة "كوفيد - 19" محققة 69.7 نقطة على المؤشر العام وقفزت 3 مراكز مقارنة بالتصنيف السابق وبذلك تأتي ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم وتتقدم على دول مثل الصين و فنلندا و الدنمارك و كندا و سويسرا .



و أكد الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات و الكوارث خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" .. أن دولة الإمارات تمكنت من الوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة إقليميا وعالميا بفضل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها منذ بداية الأزمة حيث تعاملت مع الجائحة بفاعلية مع المحافظة على عدم تعطيل الأعمال والشؤون المجتمعية. (أنسامد).



