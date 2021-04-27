أبوظبي البحرية تنظّم خدمات وحجوزات منازيل القوارب رقميا

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لموانئ أبوظبي، عن إطلاق خدمة رقمية جديدة تتيح لمستخدمي القوارب الترفيهية والدراجات المائية تحديد مواقع وخدمات المنازيل العامة في الإمارة وسهولة حجزها والحصول على معلومات أساسية حولها عبر الموقع الإلكتروني admaritime.ae، مما يسهم في تقليل الازدحام خلال أوقات الذروة.



وتم تطوير هذا الموقع التفاعلي الجديد من قبل بوابة المقطع التي تعتبر الذراع الرقمي لموانئ أبوظبي، وسيسهم الموقع في تسهيل وصول الجمهور إلى منازيل القوارب التي تشرف "أبوظبي البحرية" عليها بشكل مباشر، وتقديم التفاصيل المتعلقة بالخدمات المتوفرة فيها، ما يساعد مستخدمي المرافق البحرية الترفيهية في الإمارة على إتمام الحجوزات والمدفوعات إلكترونياً من خلال أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية ، إلى جانب تزويدهم بمعلومات أساسية عن مواقف السيارات وغيرها من الخدمات الإضافية التي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة.



وبالتزامن مع إطلاق هذه الخدمة الرقمية الجديدة، قامت أبوظبي البحرية بافتتاح ثلاثة منازيل في مناطق الصدر والجزء الشمالي من جزيرة ياس والزاهية، والتي تعد جزءاً من المرحلة الأولى من مشاريعها التطويرية التي توفر للمجتمع البحري خدمات جديدة مثل المواقف الخاصة للسيارات والمقطورات.



كما ستقوم أبوظبي البحرية بتوسيع نطاق الخدمات التي يتم توفيرها ضمن منازيل القوارب في إطار المرحلة الثانية من المشاريع التطويرية لتشمل صيانة محركات القوارب وتأجير الدراجات المائية وافتتاح متاجر للمأكولات والمشروبات وغيرها من التسهيلات لتكون هذه المنازيل وجهات مثالية توفر تجربة متكاملة للمتعاملين، بالإضافة إلى ذلك فقد تم إدراج المنازيل الثلاثة في خدمة الحجوزات الرقمية الجديدة.



ومع افتتاح المنازيل الجديدة، يصل العدد الإجمالي للمنازيل في إمارة أبوظبي إلى 26 منزالاً متوفراً لاستخدام الجمهور، مما يضع أبوظبي ضمن قائمة أولى المدن العالمية من حيث توفر المنازيل بمعدل 485 قارباً لكل منزال، مقارنة بمدن أخرى مثل مدينة نيويورك بمعدل 1480 قارباً لكل منزال، وولاية فلوريدا بمعدل 445 قارباً لكل منزال، الأمر الذي يتيح لمحبي الفعاليات البحرية الترفيهية الاستفادة من المزايا الفريدة التي تضمن لهم وصولاً سهلاً وسريعاً إلى الممرات المائية على امتداد شواطئ الإمارة وبنية تحتية للمنازيل تضمن سلامة مستخدميها إلى جانب عدد من الخدمات الإضافية للجمهور.



ويعرض الموقع الإلكتروني لأبوظبي البحرية مواقع جميع المنازيل، ويوفر معلومات أساسية تتعلق بساعات العمل وأرقام التواصل مع المشغلين. وتتم إدارة بعض المنازيل من قبل القطاع الحكومي، في حين يُدار بعضها الآخر من قبل القطاع الخاص في الإمارة. (أنسامد).



