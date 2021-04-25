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الإمارات تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب
    (أنسامد) - أبريل 25 - روما - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم / الأحد / عن تعازيها في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد.

    وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية العراق الشقيقة حكومةً وشعباً في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن حريق نشب في مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصّص لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، مؤكدة تضامنها مع جمهورية العراق في هذا المُصاب.

    وأضافت الوزارة: تتقدم دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بصادق التعازي لذوي الضحايا الأبرياء، داعية الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المصابين.

    المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).

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