الإمارات تؤكد دعمها لإيجاد حل سلمي شامل للقضية الفلسطينية

(أنسامد) - أبريل 24 - روما - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها المستمر لجهود مجلس الأمن للتوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية، وذلك خلال مشاركتها في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.



وأكدت دولة الإمارات دعمها إيجاد حل سلمي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية استناداً إلى جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، وذلك من منطلق إيمانها بالمسؤولية الجماعية في صون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، والتزامها المستمر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.



وشددت الإمارات على مواصلة جميع جهودها، من خلال عملها مع كافة الشركاء المحليين والدوليين، لإيجاد حل للقضية الفلسطينية بحيث يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، وأكدت مجدداً على التزامها الدائم والتاريخي بدعم الشعب الفلسطيني في تحقيق كل حقوقه المشروعة بما يكفله القانون الدولي، ومن هذا المنطلق، أكدت الدولة على عدة توصيات في هذا الشأن. (أنسامد).



