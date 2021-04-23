الامارات : تقديم 105.443 جرعة جديدة من لقاح كورونا

(أنسامد) - أبريل 23 - روما - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الامارتية اليوم / الجمعة / تقديم 105.443 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 10.106.684 جرعة، مع معدل توزيع اللقاح 102.19 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.



المصدر : وكالة الأنباء الاماراتية (أنسامد).



