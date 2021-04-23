دراغي يناقش مع ماكرون الوضع في ليبيا وتداعيات كورونا
دي مايو : إعادة فتح القنصلية الايطالية في بنغازي قريبا
الامارات : تقديم 105.443 جرعة جديدة من لقاح كورونا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
اكويلا..موجة من الطقس السئ في حديقة أبروتسو الوطنية
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد