"وجوه ثقافية" يتحول إلى معرض دائم في دبي

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن إقامة معرض "وجوه ثقافية"، الذي شاركت به في نسخة هذا العام من مهرجان طيران الإمارات للآداب بشكل دائم في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، لإتاحة الفرصة أمام أفراد الجمهور للتعرف إلى نخبة من رواد الثقافة في الإمارات والعالم.



وتسعى "دبي للثقافة" عبر هذا المعرض إلى تمكين أفراد المجتمع الذين لم تسنح لهم الفرصة لزيارة منصة المعرض خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب فبراير الماضي من خوض تجربة مبتكرة يثرون عبرها معارفهم حول بعض عمالقة الأدب والشعر العرب والعالميين، فضلاً عن الاستمتاع بلوحات مبدعة يمتزج فيها الأدب بالفن من خلال ريشة فنان الكاريكاتير السوري المعروف حسن إدلبي الذي أبدع رسوماً تشكيلية تحتفي بوجوه هذه الكوكبة المرموقة من المفكرين والأدباء.



` وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى جعل الثقافة متاحة في كل مكان ولجميع فئات المجتمع، باعتبار ذلك جزءاً من الأولويات القطاعية لخارطة طريق إستراتيجيتها 2020-2025، كما تعكس الدور المهم الذي تلعبه مكتبة الصفا للفنون والتصميم كحاضنةً نموذجية للإبداع والثقافة في الإمارة.



كما تأتي هذه المبادرة في إطار حرص "دبي للثقافة" على تعزيز المشهد الثقافي الحيوي في الإمارة وتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنةً للإبداع، ملتقى للمواهب.



(أنسامد).



