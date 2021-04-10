الرئيس التونسي يصل مصر في زيارة رسمية

(أنسامد) - أبريل 10 - روما - إستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر أمس الجمعة بمطار القاهرة الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحل ضيفاً على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه سيتم عقد لقاء قمة "مصرية - تونسية" السبت بقصر الاتحادية.



ومن المقرر أن تتناول القمة التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة على المستوى الامني والاقتصادي والاستثماري.



وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، إن الرئيس قيس سعيد زار بعض المواقع التاريخية في القاهرة، حيث اطلع على مكونات المتحف القومي للحضارة الذي تم افتتاحه مؤخرا.



وأضافت رئاسة الجمهورية في بيان، أن سعيد قام أيضا بزيارة مسجد عمرو بن العاص، وحرص على أداء الصلاة فيه، كما زار قلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك بصحبة وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني.



(أنسامد).



