بورصة دبي للطاقة تطلق منصة "النفط البديل"

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - أعلنت بورصة دبي للطاقة - أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة - إطلاق منصة "النفط البديل" والتي تتيح للعملاء فرصة تداول مجموعة من أبرز نفوط الشرق الأوسط وفق السعر الرسمي لخام عمان الذي يعتبر نفط الإشارة الأولى والمؤشر السعري الأكثر ملاءمة لنفوط المنطقة.



وأكدت بورصة دبي للطاقة - والتي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مقرا لها - إتاحة المنصة لجميع المشاركين وتمكين المتداولين من تداول خام دبي وزاكوم العلوي ومربان والبصرة الخفيف والبصرة الثقيل والشاهين والخام العُماني مقابل العقود الآجلة للخام العُماني وستسمح المنصة الجديدة لعملاء خام الشرق الأوسط من تداول عقود البيع المباشر بفارق سعري عن خام عمان الآجل في بورصة دبي للطاقة.



وتعكس الخدمة الجديدة التي تقدمها بورصة دبي للطاقة تنامي الإهتمام والمكانة الريادية للعقد الآجل للخام العماني المعيار الأكثر موثوقية الذي يوفر قيمة سوقية عادلة ليس فقط لخام عمان بل لجميع النفوط التي يتم انتاجها في منطقة الشرق الأوسط وتصديرها الى أسواق شرق السويس.



يشار إلى أن هذه المبادرة الجديدة تتماشى مع أهداف مركز دبي المالي العالمي وإسهاماته في تحقيق طموحات خطة دبي 2021 من خلال تعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي محوري في الإقتصاد العالمي ويوفر المركز المالي للمتعاملين القوانين واللوائح التنظيمية اللازمة لتحفيز الإبتكار في القطاع المالي على مستوى المنطقة. (أنسامد).



