معرض فنون العالم دبي يسلط الضوء على أعمال الفنانين الناشئين

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - كشف معرض فنون العالم دبي - المعرض المتخصص على مستوى المنطقة الذي يقدم أعمالا فنية بأسعار معقولة - عن عودة نسخته لعام 2021 مع مجموعة غنية من المبادرات المصممة لدعم الفنانين والمصورين الناشئين في الإمارة.



يقدم المعرض نشاطات و فرصا جديدة للمبدعين في نسخته السابعة التي تقام ما بين 7 و10 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي من خلال شراكته طويلة الأمد مع فنادق روڤ و الشراكات القوية التي تجمعه مع أبرز شركات القطاع الخاص و المدارس المحلية.



و يسعى المعرض إلى تقديم منصة مثالية لتسليط الضوء على المواهب الشابة واتاحة الفرصة للفنانين الجدد للمنافسة أمام عشاق الفن ونخبة من أبرز الجهات الفاعلة محليا وعالميا.



و من المتوقع أن يستقبل المعرض ما يزيد عن 200 جهة عارضة من أكثر من 27 دولة لعرض نحو ألفي قطعة فنية وأن يشهد عشاق الفن في جميع أنحاء الإمارات ثلاث مسابقات مرتقبة ستجري على هامش فعاليات الأيام الأربعة للمعرض الرائد.



و بالشراكة مع فنادق روڤ تعود مسابقة الفنانين الناشئين الشهيرة إلى المعرض بنسختها الثالثة تحت عنوان " إبداع بلا حدود مع روڤ" لتعزيز متعة التحدي وتحفيز الفنانين على عرض إبداعاتهم المستوحاة من أزمة كوفيد-19 والواقع الجديد لجوانب الحياة المختلفة فضلا عن التطرق إلى جوهر مجتمعاتهم.



وستتولى مسؤولية تقييم الأعمال الفنية المشاركة في المسابقة لجنة تحكيم مرموقة من القيمين الفنيين والفنانين المشاركين في معرض فنون العالم دبي.



وعلى هامش الفعاليات والمسابقات الرئيسية لنسخة هذا العام يشهد المعرض إطلاق سلسلة من جلسات الرسم المباشرة والتجارب الفنية الرقمية وورش العمل مع الخبراء وغيرها الكثير. (أنسامد).



