الرئيس الجزائري: الانتقال إلى الاقتصاد المتنوع

(أنسامد) - مارس 29 - روما - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع ومنتج للثروة، يتطلب قطيعة مع الأنماط الماضية بتغيير نموذج التنمية الاقتصادية.



وأضاف تبون في كلمته خلال افتتاح الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة بالجزائر العاصمة التي ألقاها نيابة عنه عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) إن "بلادنا تواجه اليوم تحديات كبرى من أجل الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع ومنتج للثروة، مما يتطلب قطيعة مع الأنماط الماضية بتغيير نموذج التنمية الاقتصادية، بما يسمح لنا بتدارك مسار التطور الاقتصادي العالمي في القرن الحادي والعشرين".



وأوضح أن هذا النموذج يرتكز على العنصر البشري وبما تزخر به البلاد من طاقات وكفاءات علمية عالية المستوى، مشددا على أن تغيير نموذج التنمية لن يكون إلا برؤية إستشرافية وبإجراءات وآليات ملموسة وواقعية على المديين القصير والمتوسط، مع اغتنام فرصة وجود إرادة قوية للدولة واستعداد جميع الفاعلين للانخراط في هذه الديناميكية من أجل تحقيق تحول مجتمعي شامل.



وقال تبون "إن التنمية في عصرنا هذا المتميز بدرجة كبيرة من الانفتاح والتنافسية، أصبحت تعتمد على المكاسب الناتجة عن التقدم التكنولوجي والرقمنة والإبداع بكل ما يحمله هذا المصطلح من معنى"، مشيرا إلى أن النجاح الكبير الذي حققته الكثير من الدول المتقدمة يعود أساسا إلى اعتمادها على اقتصاد المعرفة، الذي يشكل المنهج الحقيقي الذي أصبح الهدف الاستراتيجي لتلك الدول.



وأضاف أن "الثورة المعرفية وما أحدثته من تغيرات تكنولوجية واقتصادية، قد أفضت إلى ضرورة إعادة التفكير في أهداف التنمية الشاملة للبلدان على نحو يجعل المعرفة والسياسات المرتبطة بالابتكار في صلب هذه الاستراتيجيات".



وأوضح الرئيس الجزائري أن الجلسات التي حضر افتتاحها مستشارو الرئيس وأعضاء من الحكومة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وممثلي الجامعات ومنظمات رجال الأعمال والشركاء الاجتماعيين، جاءت لتواكب الإصلاحات المهمة التي باشرتها الجزائر على جميع الأصعدة.



وقال "أردنا لهذه الجلسات أن تجمع مختلف الفاعلين من خبراء وباحثين ورجال أعمال وشركاء اجتماعيين ومقاولين شباب مبتكرين ومبدعين وفق استراتيجية تشاركية شاملة".



وأكد الرئيس تبون أن الجزائر تملك من المقومات والقدرات ما يمكنها من التحول لمجال اقتصاد المعرفة، داعيا إلى ضرورة توحيد الجهود وتضافرها من أجل أن تحتل الجزائر مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.



وقال "يتعين على كل مؤسسات الدولة الانخراط من الآن في مسعى التحول نحو اقتصاد المعرفة وتطوير أدوات وآليات تقييم ومتابعة المكتسبات في هذا المجال".



وأشار إلى أنه تم في إطار وضع البيئة المؤسساتية تحقيق عدد من الإنجازات الملموسة تتمثل في الإطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة كآلية مهمة لدعم إنشاء هذه المؤسسات وتسهيل عملها الإبداعي، وتدشين أول مسرع للشركات الناشئة وإطلاق خدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين كأداة لتأمين المعاملات الإلكترونية وتحسين بيئة الاستثمار". (أنسامد).



