الصحة المصرية : مصرع 32 وإصابة 66 آخرين في تصادم قطارين
إيطاليا : إعادة فتح المدارس في المناطق الحمراء بعد عيد الفصح
رئيس الامارات يعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث قطاري الصعيد
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
عرض لوحة المجدلية لجنتيلسكي لاول مرة للجمهور في ميلانو
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد
ايطاليا..اعادة فتح المقاهي و المطاعم و البارات
ايطاليا..كرنفالات
تاريخ روما و بومباي في معرض في الكولوسيوم