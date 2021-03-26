رئيس الامارات يعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث قطاري الصعيد

(أنسامد) - مارس 26 - روما - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في ضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس المصري.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



