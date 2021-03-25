غدا .. انطلاق منافسات سباق جنانة للمحامل الشراعية

(أنسامد) - مارس 25 - روما - تتواصل غدا "الجمعة" فعاليات اليوم الثاني من النسخة الـ 12 لمهرجان الظفرة البحري الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.



وتستمر الفعاليات حتى الثالث من أبريل المقبل على شاطئ مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة.



وانطلقت اليوم فعاليات المهرجان بإقامة سباق التفريس الذي شهد إقبالاً كبيراً من الشباب الصاعدين، فيما تتواصل الفعاليات غدا بإقامة سباقي جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وسباق التجديف الشراعي اللذين ينظمهما نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.



وتقام السباقات بشكل عام وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم التشديد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة، وسلامة المجتمع.



وشهدت الأيام الماضية إقبالاً كبيراً على المشاركة في سباقي 22 قدماً والتجديف التراثي، وذلك بعدما تم فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بالحدث.



ويقام سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً لمسافة سبعة أميال بحرية، وتقتصر المشاركة فيه على الشباب والناشئين بهدف الإعداد للمشاركة في سباقات الفئات الكبيرة أمثال 43 و60 قدماً.



وكذلك شهد سباق التجديف التراثي إقبالا واسعاً رغم كونه يتطلب تعاملاً خاصاً من البحارة المشاركين.



وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة للسباقين حيث رصدت 550 ألف درهم لسباق جنانة فئة 22 قدماً، و160 ألف درهم لسباق التجديف التراثي، ويأتي ذلك بهدف تحفيز الشباب على المشاركة والتواجد في مثل هذه الفعاليات التراثية التي من شأنها الحفاظ على التراث الوطني الأصيل وزرعه في نفوس الشباب منذ الصغر. (أنسامد).



