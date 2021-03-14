الامارات : محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء كازاخستان

(أنسامد) - مارس 14 - روما - استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة فى قصر الوطن بابوظبي ظهر اليوم معالي أسكار مامين رئيس وزراء جمهورية كازاخستان الصديقة والوفد المرافق له.



ورحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالضيف معربا عن ثقته بان زيارته لدولة الامارات ستثمر نتائج طيبة على مختلف الأصعدة، خاصة في مجال التبادل التجاري والاستثمار المشترك والامن الغذائي والطاقة النظيفة وغيرها من المجالات مما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين .



واكد ان دولة الامارات ترحب بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع جمهورية كازخستان الصديقة وتأمل ان تتضاعف الزيادة فى حجم التبادل التجاري وتأسيس قاعدة استثمارية تشمل عددا من القطاعات التي تم توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين بشأنها .



من جانبه نقل أسكار مامين الى الشيخ محمد بن راشد تحيات الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان وتمنياته لشعب الامارات مزيدا من التقدم والازدهار، مهنئا سموه والقيادة الرشيدة فى الدولة بالانجاز العلمي الكبير الذى حققته الامارات بوصول مسبار الامل الى المريخ معتبرا ان هذا الانجاز مقدر فى كازاخستان ويعتبر انجازا لكل المسلمين والعالم.



كما اعرب عن ثقته بنجاج معرض اكسبو دبي 2020 الذى سيعقد اكتوبر المقبل.



وقد بارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورئيس وزراء كازاخستان الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين الجانبين، حيث أكد سموه أن التوقيع على هذه الاتفاقيات بداية مرحلة جديدة من علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان الصديقة ووضعها في مسارها الصحيح بما يعكس رغبة وحرص قيادتي الدولتين على توسيع قاعدة الشراكة الثنائية في شتى المجالات ذات المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين .



المصدر : وكالة الأنباء الاماراتية (أنسامد).



