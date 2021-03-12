إيطاليا بأكملها "منطقة حمراء" فيما يتعلق بتفشي كورونا

(أنسامد) - مارس 12 - روما - تعتزم الحكومة الايطالية تصنيف إيطاليا بأكملها تقريبا "منطقة حمراء '' فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك في الفترة من 3 إلى 5 أبريل، وهي الفترة التي تشمل عيد الفصح، حسبما ذكرت مصادر يوم الجمعة.



وأضافت المصادر أن حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي أجرت محادثات مع الحكومات الإقليمية والسلطات المحلية الأخرى حول فرض قيود جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.



قالت المصادر إن حكومة دراغي من المقرر أن تفرض إجراءات جديدة لاحتواء فيروس كورونا المستجد سارية من 15 مارس حتى 6 أبريل، بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا بشكل حاد في إيطاليا. المستوى الأحمر هو أعلى مستوى من الاجراءات المتعلقة بقيود فيروس كورونا.



(أنسامد).



