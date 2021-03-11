"الإمارات للدراجات"يحقق مراكز متقدمة في سباق تيرينو ايطاليا

(أنسامد) - مارس 11 - روما - قدم فيرناندو جافيريا من فريق الإمارات للدراجات الهوائية أداء متميزاً في المرحلة الأولى من سباق تيرينو-أدرياتيكو في إيطاليا، والتي أقيمت على مسار بطول 156 كم يبدأ وينتهي في ليدو دي كامايوري.



وشهد الجزء الأخير من المسار سباق سرعة بين الدراجين، انتهى بفوز البلجيكي فاوت فان آرت /جامبو فيزما/ بالمركز الأول، بينما حل جافيريا في المركز الثالث.



وتعليقاً على النتيجة، قال جافيريا: "تلقيت دعماً كبيراً من زملائي في الفريق لضمان وصولي إلى مركز متقدم، لكننا وصلنا إلى المجموعة المتقدمة مبكراً، ما دفع فان آرت إلى الانطلاق وانتزاع الفوز ..ومع ذلك، تؤكد هذه النتيجة أنني بدأت أستعيد لياقتي، وجاء فوزي بالمركز الثالث في أول سباقات السرعة ليعزز ثقتنا بتحقيق نتائج أفضل في المراحل المقبلة".



ويشارك الدراجون غداً في المرحلة الثانية من السباق، والتي تقام انطلاقاً من كامايوري وانتهاءً في شويسنديو على مسار جبلي بطول 202كم، مناسب للدراجين المتخصصين بسباقات التسلق.



على صعيد آخر، تمكَّن براندون ماكنالتي من التقدم إلى المركز الثالث في التصنيف العام لسباق باريس-نيس، فضلاً عن فوزه بقميص الدراجين الشباب في المرحلة الرابعة من السباق، والتي أقيمت على مسار بطول 187.6 كم انطلاقاً من شالون سور سون وصولاً إلى شيروبل.



وأنهى ماكنالتي السباق في المركز الرابع عشر بفارق 21 ثانية عن منافسه بريموز روجليك /جامبو فيزما/ في المركز الأول.



وتعليقاً على النتيجة، قال ماكنالتي: "كان السباق حماسياً طوال الوقت، وتمكنت من تقديم أداء طيب ..ومع أنني فقدت مركزي عند اجتياز المنحدر الأخير، إلا أنني سعيد بمستوى اللياقة الذي وصلت إليه، وبوصولي إلى المركز الثالث في التصنيف العام، حيث أشارك في السباق بهدف الفوز بلقب التصنيف العام، وأعتقد أنني على الطريق الصحيح".



ويستعد الدراجون للمشاركة في المرحلة الخامسة من السباق، والتي تقام على مسار مناسب للدراجين المتخصصين بسباقات السرعة بطول 200.2كم انطلاقاً من فيين وانتهاءً في بولين، كما سيتضمن المسار عدة مسافات تسلق في آخر 35 كم من المسار. (أنسامد).



