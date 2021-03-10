الامارات:"ائتلاف الأمل" ينظم قمة عالمية لبحث توزيع اللقاحات

(أنسامد) - مارس 10 - روما - أعلن "ائتلاف الأمل"، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص يتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لعملياته ويهدف إلى توزيع كميات ضخمة من اللقاحات عالمياً، عن تنظيم "القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية" التي ستنعقد افتراضياً يومي 29-30 مارس الجاري، في خطوة تسلط الضوء على ريادة إمارة أبوظبي في مكافحة الجائحة والدور الحيوي للائتلاف في شحذ الجهود العالمية.



وتعد القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية"،التي يشارك فيها نخبة من صناع القرار منصة مفتوحة للحوار لبحث التحديات اللوجستية المتعلقة بنقل وتوزيع اللقاحات بداية من مناطق الإنتاج حتى وصولها إلى وجهاتها النهائية وإيجاد حلول واقعية قابلة للتطوير تضمن إيصال كميات كبيرة من اللقاحات إلى جميع أنحاء العالم وإتمام حملات التحصين.



ويحضر القمة أكثر من 1,000 مشارك من جميع أنحاء العالم يمثلون الحكومات والمنظمات الحكومية وغير حكومية متعددة الجنسيات، وكبرى شركات الأدوية وسلسلة التوريد العالمية، ومن ضمنهم الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ومارك سوزمان، الرئيس التنفيذي في مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وستانلي إرك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوفافاكس.



وسيبحث المشاركون عددا من القضايا الرئيسية التي تواجه سلسلة التوريد، والتحديات الناشئة ومن ضمنها تباين قدرة الدول في الحصول على اللقاحات وخصوصا الدول النامية وذلك بهدف ضمان التوزيع العادل والسريع للقاحات التي ستنقذ حياة الملايين حول العالم في هذه المرحلة المفصلية.



كما سيتيح المعرض الافتراضي الذي ينعقد بالتزامن مع المؤتمر للمشاركين فرصة التواصل المباشر فيما بينهم، والاطلاع على الأجنحة التفاعلية والتحاور مع أصحاب العلاقة الرئيسيين في إمارة أبوظبي وحول العالم.



وأشار معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس اللجنة التنفيذية لـ"ائتلاف الأمل" إلى أن تنظيم "القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية" يأتي في إطار مواصلة حكومة أبوظبي دعم الجهود العالمية في محاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدا أن القمة تمثل نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي وقادة القطاعين العام والخاص والخبراء للتعاون معاً في مواجهة أحد أكبر التحديات اللوجستية وأكثرها تعقيداً في تاريخ البشرية . (أنسامد).



