" دبي للسيدات " يطلق حملته لربيع 2021

(أنسامد) - مارس 9 - روما - أطلق نادي دبي للسيدات حملته لربيع 2021 تحت شعار " نحن دائما وجهتك الأقرب" بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام .



وتهدف الحملة - التي تستمر طوال شهر مارس الجاري - إلى تقديم أنشطة متنوعة للمرأة من مختلف الأعمار والجنسيات مع الالتزام التام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الدولة .



وهنأت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة عضوات وزائرات نادي دبي للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، .. وقالت : " لقد اخترنا هذا اليوم لانطلاقة هذه الحملة احتفاءً بالمرأة وبجهودها المقدرة في المجتمع وبصماتها المؤثرة في الحياة العامة والأسرية ". (أنسامد).



