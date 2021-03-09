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" دبي للسيدات " يطلق حملته لربيع 2021
    (أنسامد) - مارس 9 - روما - أطلق نادي دبي للسيدات حملته لربيع 2021 تحت شعار " نحن دائما وجهتك الأقرب" بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام .

    وتهدف الحملة - التي تستمر طوال شهر مارس الجاري - إلى تقديم أنشطة متنوعة للمرأة من مختلف الأعمار والجنسيات مع الالتزام التام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الدولة .

    وهنأت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة عضوات وزائرات نادي دبي للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، .. وقالت : " لقد اخترنا هذا اليوم لانطلاقة هذه الحملة احتفاءً بالمرأة وبجهودها المقدرة في المجتمع وبصماتها المؤثرة في الحياة العامة والأسرية ". (أنسامد).

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