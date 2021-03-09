" دبي للسيدات " يطلق حملته لربيع 2021

(أنسامد) - مارس 9 - روما - أطلق نادي دبي للسيدات حملته لربيع
2021 تحت شعار " نحن دائما وجهتك الأقرب" بالتزامن مع اليوم
العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام .
وتهدف الحملة - التي تستمر طوال شهر مارس الجاري - إلى تقديم أنشطة
متنوعة للمرأة من مختلف الأعمار والجنسيات مع الالتزام التام بكافة
الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الدولة .
وهنأت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة عضوات
وزائرات نادي دبي للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، .. وقالت
: " لقد اخترنا هذا اليوم لانطلاقة هذه الحملة احتفاءً بالمرأة
وبجهودها المقدرة في المجتمع وبصماتها المؤثرة في الحياة العامة
والأسرية ". (أنسامد).