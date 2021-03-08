معرض دبي للطيران 2021 يستقطب شركات ناشئة في قطاع الطيران

(أنسامد) - مارس 8 - روما - أعلن معرض دبي للطيران 2021 الذي ينطلق فعالياته من 14 إلى 18 نوفمبر المقبل في مطار آل مكتوم الدولي عن إطلاق فعالية خاصة للشركات الناشئة تحت إسم "فيستا" تستهدف المبتكرين والمبدعين لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الخاصة بهم والتي من شأنها تسريع مستقبل نمو صناعات الطيران والدفاع.



وتجمع الفعالية بين الشركات الناشئة وأصحاب رؤوس المال الباحثين عن مبتكرين ورواد اعمال جدد ذات قدرة تنافسية ضمن القطاع كما سيشارك فيها العديد من القادة المحليين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمطورين والمشغلين وغيرهم من الخبراء فضلا عن رواد أعمال من الشركات العالمية الناشئة الذين نجحوا في أعمالهم لإلهام وتوجيه الشركات الناشئة الطموحة.



وسيضم المعرض الذي يمتد على مدار 5 أيام مجموعة من البرامج والفعاليات بالتعاون مع شركة جوثامز الأولى من نوعها في المنطقة والعاملة في مجال تسريع تنمية الأعمال وبناء جيل جديد من الشركات الناشئة في قطاع صناعة الطيران والدفاع.



ويمكن لرواد الأعمال المشاركة في مسابقة ضمن فعاليات المعرض لعرض تقنياتهم أمام قادة القطاع والمستثمرين لفرصة الفوز بجوائز مميزة كما ستتاح لهم فرصة المشاركة في برامج التوجيه وورش العمل والتواصل مع شخصيات بارزة في القطاع فضلا عن استكشاف توجهات القطاع والحصول على المشورة من الخبراء وصناع القرار الرئيسيين والمستثمرين العالميين. (أنسامد).



