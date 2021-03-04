تعاون أدنوك و"جي إس إنرجي"الكورية لتطوير اقتصاد الهيدروجين

(أنسامد) - مارس 4 - روما - التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها العضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" خلال زيارة عمل افتراضية لجمهورية كوريا مع معالي الدكتور يونمو سونغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري.



وجرى خلال الزيارة الافتراضية توقيع اتفاقية بين أدنوك ومجموعة "جي إس إنرجي" الكورية لاستكشاف الفرص في مجال تطوير اقتصاد الهيدروجين في أبوظبي وتصدير وقود الناقلات.



كما تم خلال اللقاء، الذي حضره يونغسو هوه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إس إنرجي"، بحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية وجهود الحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز التعاون الصناعي من خلال تطوير الفرص الواعدة في مجال الهيدروجين، وذلك بالاستفادة من علاقات الصداقة القوية التي تربط بين البلدين.



وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تمتلك دولة الإمارات علاقات استراتيجية وثيقة مع جمهورية كوريا تشمل قطاعات متعددة، وتعد هذه الاتفاقية امتداداً للشراكة التاريخية بين أدنوك ومجموعة "جي إس إنرجي" الكورية ..وتمتد علاقات التعاون بيننا لتشمل الشراكة في قطاع النفط والغاز، إذ تعد الشركات الكورية من أهم شركاء أدنوك في عدد من مناطق الامتياز في إمارة أبوظبي، كما تقدم شركات المقاولات الكورية مساهمات كبيرة ومهمة في مشاريعنا في مختلف مراحل وأعمال النفط والغاز، كما تستورد كوريا حالياً ما يقرب من 10% من احتياجاتها من النفط الخام من دولة الإمارات".



وأضاف: "ضمن سعينا المستمر للاستفادة من علاقات الشراكة الناجحة، نتطلع لتوسعة مجالات التعاون مع شركائنا في مجموعة "جي إس إنرجي" من خلال دراسة فرص الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأزرق الناشئ في إمارة أبوظبي، وكذلك في مجال التكرير والبتروكيماويات في الرويس".



وتضمنت الزيارة الافتراضية، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في سعيهما لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد-19، عروضاً تقديمية من ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وشركة مصدر، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومسؤولين تنفيذيين من دوائر أدنوك.



كما عقد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر لقاء مع يونغسو هوه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إس إنرجي" تم خلاله استعراض فرص التعاون المحتمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مختلف القطاعات.



ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إس إنرجي": "بصفتنا مساهماً وشريكاً في امتيازات التنقيب والإنتاج في أدنوك، نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية ومتحمسون جداً لتعزيز التعاون عبر العمل المشترك للاستفادة من الفرص التي يوفرها قطاع الهيدروجين الأزرق". (أنسامد).



