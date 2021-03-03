"الغاليريا جزيرة الماريه" يستقبل 22 مليون زائر خلال 2020

(أنسامد) - مارس 3 - روما - استقبل مركز "الغاليريا جزيرة الماريه" بأبوظبي أكثر من 22 مليون زائر خلال العام 2020 وتمكن من إثراء خيارات التسوق لرواده بافتتاح أكثر من 86 متجراً جديداً، كما حقق نمواً مضاعفاً في المبيعات.



وجاء هذا الأداء القوي في ظل الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية والتقيد بأعلى معايير الصحة والسلامة، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة الغاليريا كوجهة رائدة للتسوق والترفيه في إمارة أبوظبي.



سجل الغاليريا نمواً مضاعفاً خلال عام 2020 ، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العام جراء جائحة "كورونا" وقد تواصل هذا المسار الإيجابي حتى نهاية العام مدعوماً بثقة المستهلكين ورواد المركز، وكذلك حرص الغاليريا على اعتماد أعلى معايير الصحة والسلامة، إلى جانب البرنامج المتكامل من الحملات الترويجية والعروض المتميزة التي طرحها المركز.



وقد شهدت الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2020 "من سبتمبر إلى ديسمبر" أعلى معدل للمبيعات، بنسبة زيادة 18 في المائة عن مثيلاتها لنفس الفترة من عام 2019.



وقال ديفيد روبنسون، مدير عام الغاليريا: استطعنا في الغاليريا وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها العالم خلال عام 2020، جراء جائحة كوفيد-19 تحقيق أداء إيجابي من حيث نمو المبيعات .



(أنسامد).

