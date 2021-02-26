الامارات : وزير الخارجية يلتقي نظيره الهندي في نيودلهي

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - التقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي في نيودلهي سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.



وبحث عبد الله بن زايد آل نهيان وسوبرامنيام جاي شانكار علاقات الصداقة التاريخية الإماراتية الهندية وسبل تعزيز جوانب التعاون والشراكة في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.



واستعرض الجانبان التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة جائحة " كوفيد - 19 " وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى كافة الدول. كما بحث الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.



وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الإماراتية الهندية وحرص دولة الإمارات بدعم ورعاية من قيادتها الرشيدة على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



