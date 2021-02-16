نحو 2.4 مليار درهم أرباح أدنوك للتوزيع في 2020

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - حققت "أدنوك للتوزيع" صافي أرباح بقيمة 2.4 مليار درهم في العام 2020 في حين بلغت الأرباح الأساسية للعام ذاته قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 3.6 مليار درهم .. فيما ارتفع صافي أرباحها إلى 851 مليون درهم في الربع الأخير من 2020 وبلغت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء للفترة ذاتها 1. 1 مليار درهم.



وأظهرت شركة أدنوك للتوزيع أداء يتميز بالقوة والمرونة خلال عام 2020 وحافظت على مركزها المالي القوي الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً تماشياً مع سياستها للنمو الذكي، إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها لتوزيع الأرباح. حيث بلغت سيولة الشركة 5.6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2020، بما في ذلك 2.8 مليار درهم في صورة نقدية وما يوازيها، و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.



وعقب ارتفاع كميات الوقود المباعة خلال الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 24%، ارتفعت كميات الوقود المباعة خلال الربع الأخير من عام 2020 بنسبة 2% مقارنة بالربع السابق.



ويستمر التزام أدنوك للتوزيع بتحقيق نمو مربح وعائدات مجزية للمساهمين.



وفي إطار سياسية توزيع الأرباح التدريجية، اقترح مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم "10.285 فلس للسهم" عن النصف الثاني من العام 2020، وسيتم عرضها على المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية المتوقع عقده بتاريخ 16 مارس 2021.



ورهنًا بموافقة المساهمين، يتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية للسنة المالية 2020 ما قيمته 2.57 مليار درهم "20.57 فلس للسهم" وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بتوزيعات الأرباح للعام 2019، وفقًا لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة، وبما يقدّم عائد ربحي سنوي بنسبة 5.3% لعام 2020 "بناءً على سعر السهم البالغ 3.88 درهم كما في 14 فبراير 2021". (أنسامد).



