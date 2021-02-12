الإمارات تسجل 3307 إصابات جديدة بفيروس كورونا

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم / الجمعة / تسجيل 3307 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 342 ألفًا و974 حالة، بعد إجراء 164,551 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 986 حالة وفاة.



كما أعلنت الوزارة شفاء 3,404 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 323,191 حالة.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



