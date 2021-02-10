الامارات:مسبار الأمل فرض واقعا جديدا لطموحات العرب الفضائية

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مدار كوكب المريخ.



كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة.



سلطت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها الضوء على نجاح دولة الإمارات في الوصول إلى كوكب المريخ ودخول "مسبار الأمل" إلى مداره حول الكوكب الأحمر لتكون بذلك ثالث دولة في العالم تنجح بالوصول إلى هذا الكوكب من أول محاولة وخامس دولة عالمية تنجز المهمة بكفاءة واقتدار خدمة للعلم والبشرية..مشيرة إلى أن "حلم زايد" أصبح أهم إنجاز علمي عربي ومرحلة فاصلة في مسيرة الدولة التنموية وهو بداية لما يحمله الشباب من طاقات وقدرات لا تعرف المستحيل وتطمح لمعانقة القمر.



وقالت إن هذا الإنجاز العظيم الذي تحقق في يوم التاسع من فبراير 2021 ينضم إلى ما سبقه من أيام الإنجازات والنجاحات التي حققتها الإمارات بوصولها إلى المريخ .. إلى نقطة في الكون هي لنا منطلق نحو غد جديد وهي معجزة حققتها الإمارات لشعبها وأمتها. (أنسامد).



