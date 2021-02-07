الإمارات تسجل 3093 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم /الأحد/ تسجيل 3093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، بعد إجراء 192,241 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وأضافت في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة بلغ بذلك 326 ألفا و495 حالة، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.



وأوضحت الوزار أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 921 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 4 آلاف و678 حالة شفاء؛ ليصل عدد المتعافين إلى 305 آلاف و759 حالة.



المصدر : وكالة الأنباء الإماراتية (أنسامد).



