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دبي تطلق مبادرة لنقل لقاحات كورونا إلى البلدان النامية
    (أنسامد) - يناير 31 - روما - أطلقت إمارة دبي، الأحد، مبادرة عالمية جديدة لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية.

    يأتي ذلك بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، ودعماً لمبادرة "كوفاكس COVAX"، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وجهودها الرامية إلى التوزيع العادل لنحو ملياري جرعة من لقاحات "كوفيد-19" خلال العام 2021.

    وحشدت دبي من خلال المبادرة خبرات وقدرات كل من "طيران الإمارات" و"شبكة موانئ دبي العالمية" ومطارات دبي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات حول العالم.

    وتركز المبادرة بشكل خاص على البلدان النامية، التي أُضير سكانها بشدة من الوباء وتواجه تحديات في نقل وتوزيع المستحضرات الطبية.

    المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).

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