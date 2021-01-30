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تونس: لا يوجد مواد خطرة في الظرف المشبوه الذي تلقته الرئاسة
    (أنسامد) - يناير 30 - روما - أكدت النيابة العامة في تونس الجمعة أن الظرف البريدي المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية لا يحتوي على أي مادة خطرة وقالت النيابة إن الظرف المشبوه الذي وصل الرئاسة التونسية هذا الأسبوع لا أثر فيه لمادة سامة أو مخدرة أو خطيرة أو متفجرة.

    وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الخميس توجه مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة إلى المستشفى لإجراء فحوص بعد فتحها طردا موجها إلى الرئيس قيس سعيد، وتحدثت عن "محاولة تسميم رئيس الجمهورية".

    وشعرت عكاشة إثر فتحها الطرد "بحالة من الإغماء والفقدان لحاسة البصر فضلا عن صداع كبير في الرأس"، وفق بيان للرئاسة أشارت فيه إلى "وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية".

    وأضافت الرئاسة أن سعيد لم يلمس الطرد وهو في صحة جيدة. (أنسامد).

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