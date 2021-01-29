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بن زايد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس مجلس السيادة السوداني
    (أنسامد) - يناير 29 - روما - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

    وتطرق الجانبان إلى مستجدات جائحة " كوفيد - 19 " في البلدين والعالم، والجهود المبذولة للسيطرة عليها واحتواء آثارها.

    كما تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. كما أكد الجانبان توافق الرؤى حول أهمية احتواء التوترات ووقف التصعيد في القارة الإفريقية وتعزيز سبل السلام والاستقرار فيها.

    وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات للحوار والحلول السياسية لمختلف القضايا في المنطقة، بما يصب في مصلحة السلام والتنمية لشعوبها وشعوب العالم.

    من جانبه، ثمن رئيس مجلس السيادة السوداني مواقف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الداعمة لترسيخ السلام والاستقرار والتعايش والتنمية في المنطقة، معرباً عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للسودان على جميع الأصعدة خاصة خلال جائحة " كورونا".

    المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).

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