الإمارات تتخطى حاجز 2 مليون جرعة من لقاح "كوفيد - 19"

(أنسامد) - يناير 20 - روما - تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع والتي تستهدف تقديم اللقاح إلى جميع سكان الدولة وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-"19 ..



أعلنت الوزارة اليوم عن تخطي دولة الإمارات حاجز 2 مليون جرعة لقاح تم تقديمها حتى اليوم ليبلغ المجموع 2.065.367 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 20.88 لكل 100 شخص.



يأتي هذا الإنجاز والنجاح في تحقيق ذلك المعدل العالمي القياسي لتوزيع اللقاح لكل 100 شخص من السكان تأكيدا على نجاح الحملة الوطنية لتلقي لقاح "كوفيد-19" والاستجابة الكبيرة التي تشهدها الحملة من كافة أفراد المجتمع.



وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات لقاح "كوفيد-19" خلال فترة بسيطة يعكس الجهود الاستثنائية لقيادتنا الرشيدة في التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك تضافر جهود الحكومة وكافة مؤسسات الدولة وخط دفعانا الأول من أجل توفير لقاح كوفيد-19 لجميع السكان في مختلف مناطق الدولة.



ودعا معاليه كافة أفراد المجتمع المؤهلين للحصول على لقاح "كوفيد-19" إلى مواصلة الاقبال على مراكز تلقي اللقاح المنتشرة في مختلف إمارات الدولة لدعم تحقيق أهداف الحملة لتطعيم أكثر من 50 % من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري. (أنسامد).



