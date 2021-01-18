الشارقة للفنون تفتح باب التقديم لمنحة إنتاج الأفلام القصيرة

(أنسامد) - يناير 18 - روما - أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب التقديم لمنحة إنتاج الأفلام القصيرة ضمن الدورة الرابعة من «منصة الشارقة للأفلام»، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 30 ألف دولار تمنح للفائزين لإنتاج واستكمال مشاريع أفلامهم القصيرة.



وتدعو المؤسسة صنّاع الأفلام لتقديم طلب المنحة متضمناً لمحة عامة عن نوع الفيلم، وموضوعه، وبنيته، وحبكته، وشخصياته، وموقع تصويره، إضافة إلى النص الأصلي للفيلم وجدول الميزانية والإنتاج كما يتطلب إرفاق رابط فيديو يتضمن موجزاً عن الفيلم على موقع «فيميو» أو «يوتيوب» على ألا تتجاوز مدته و ثلاث دقائق، ويسمح لصناع الأفلام اختيار المقاربة الفنية والشكل والمحتوى الذي يتماشى ورؤيتهم في تقديم الموجز سواء أكان المخرج يتحدث ويوضّح رؤيته، أو من خلال تقديم فيلم ترويجي «ترايلر»، أو مختارات من أعمال سابقة وسيتم تقييم المتقدمين وفق جودة النص إلى جانب مهاراتهم الإبداعية والفنية ورؤيتهم في تنفيذ الفيلم.



والتقديم للمنحة متاح دولياً على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات 7 مارس 2021 وعلى ألا تتجاوز مدة الفيلم 50 دقيقة، وسيتم عرض الأفلام المنجزة في الدورات القادمة من منصة الشارقة للأفلام.



و"منصة الشارقة للأفلام" مهرجان سينمائي سنوي أطلقته مؤسسة الشارقة للفنون لدعم المشهد الفني ر في الإمارات والمنطقة المحيطة بها، والعالم، من خلال توفير منصة ضرورية لصنّاع الأفلام المعروفين والناشئين، والمنتجين، والنقاد، والطلاب وقد عملت المنصة منذ نسختها الأولى عام 2018 على توسيع برامجها وشهدت مشاركة متزايدة من المنطقة والعالم.



و تعرض المنصة أفلاماً إقليمية ودولية مختارة وفق الدعوة المفتوحة والتي تتنافس على عدد من الجوائز في فئات الأفلام الوثائقية والتجريبية والروائية، القصيرة منها أو الطويلة، إلى جانب عروض أفلام خارج المسابقة وتلك الحائزة على منحة إنتاج الأفلام القصيرة والتي لاقت إقبالاً واسعاً على المستوى الإقليمي والعالمي حيث استقبلت المنصة ما يزيد عن 500 طلب تقديم في المنحة من أكثر من 65 دولة .كما تتضمن منصة الشارقة للأفلام حوارات وجلسات نقاشية وورش لجميع الأعمار، وتتيح لصنّاع الأفلام فرصة المشاركة في مبادرة توزيع إلكترونية، إضافة إلى منحة "الملتقى التشاركي" التي تُمنح لكاتب سيناريو بهدف تحويل نصّه إلى فيلم طويل.



وقد فاز بمنحة الأفلام القصيرة في الدورة السابقة من المنصة ثلاثة مخرجين هم: نادرة عمراني عن فيلم "حجة" /2021/، وسهى شقير عن فيلم "في زمن الثورة" /2020/، والثنائي بيلين تان وأنطون فيدوكلي عن فيلم "هي من رأت الأعماق" /2021/، وبينما جرى عرض فيلم "في زمن الثورة" في الدورة الثالثة من المنصة ستعرض الأفلام الأخرى في الدورة المقبلة التي ستقام العام 2021. (أنسامد).



