مسرحيون عرب يطالبون بتعميم تجربة "ناشئة الشارقة" عربياً

انسامد - 13 يناير - كانون الثاني - طالب مسرحيون عرب بتعميم تجربة ناشئة الشارقة الرائدة في مجال المسرح والسينما بجميع الدول العربية لدورها البارز في إثراء الساحة الفنية الإماراتية ورفدها بطاقات إبداعية شابة قادرة على مواصلة المسيرة الفنية والتعبير عن أحلام وآمال الشباب، فضلاً عن المساهمة في بناء شخصية الشباب ورعاية مواهبهم .. واصفين هذه التجربة بالعمل الممنهج والاستراتيجية الرائعة التي تركز على استقطاب القامات الفنية من مختلف دول الوطن العربي لتدريب الناشئة وتعريفهم بمختلف فنون العرض، وإكسابهم المهارات الفنية والحسية والحركية واللغوية.



جاء ذلك خلال اليوم المفتوح لمسرح الناشئة الذي نظمته "ناشئة الشارقة" التابعة لمؤسسة "ربع قرن" لصناعة القادة والمبتكرين عن بُعد عبر منصة "زوم" بمناسبة اليوم العربي للمسرح، وبمشاركة كوكبة من أساتذة المسرح في الوطن العربي بهدف إلقاء الضوء على الناشئة المتميزين في المجال المسرحي والسينمائي والإعلان عن أهم البرامج والمبادرات الفنية للعام الجاري 2021 وفتح آفاق جديدة للحوار حول مستقبل المسرح والسينما في ناشئة الشارقة استجابة لمقولة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة "لنجعل المسرح مدرسة للأخلاق والحرية".



و أكد عبدالحميد الياسي مدير إدارة رعاية الناشئة في ناشئة الشارقة حرص الناشئة على إكساب منتسبيها مهارات مختلفة في مجالات متنوعة من بينها مجال الفنون الذي يتم من خلاله التركيز على برامج الفنون المسرحية والسينمائية بشكل خاص والتي استقطبت عدداً كبيراً من المنتسبين الذين أبدوا تجاوباً ملحوظاً واهتماماً بالمجال المسرحي بمختلف أشكاله وألوانه وأبدعوا في إنتاج العديد من الأعمال الفنية المميزة.



و شهد اليوم المفتوح عرض فيلم وثائقي يضم أهم إنجازات ناشئة الشارقة في مجالي المسرح والسينما لعام 2020 وأبرز البرامج المسرحية والسينمائية التي وفرت للمنتسبين مساحة حرة في التعبير عن مواهبهم عبر المشاركة في أعمال فنية تناقش طموحاتهم وآمالهم.



و أشاد الفنان الإماراتي مرعي الحليان بدور ناشئة الشارقة في احتضان المواهب في مرحلة سنية مهمة من 13 إلى 18 عاماً، ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم في مختلف التخصصات العلمية والفنية والأدبية والرياضية .. لافتا إلى أن ناشئة الشارقة قطعت شوطاً كبيراً ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على الصعيد العربي أيضاً لأنها استطاعت أن تعبر بنتاجات منتسبيها للمشاركة في مهرجانات خارج حدود الدولة بالشكل الذي كان داعماً أساسياً لتجربتهم ومواهبهم.



وتخلل فقرات اليوم المفتوح عرض فيلم سينمائي قصير من إنتاج الناشئة بعنوان "رحل الصديق ويبقى الشغف" برؤية تدريبية للمخرج السينمائي طلال محمود.



كما استعرض عدنان سلوم مشرف مسار الفنون المسرحية في ناشئة الشارقة والفاتح حميدة إداري برامج تخصصية في مراكز ناشئة الشارقة بالمنطقة الشرقية برامج ومبادرات ناشئة الشارقة في مجال المسرح والسينما للعام الجاري تجسدت في برنامجي الفنون المسرحية والسينمائية و برنامج فنون العرائس وخيال الظل والراوي وبرنامج مسرح الفرجان.



