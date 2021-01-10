ليبيا : السراج يبحث مع وليامز المضي في المسار السياسي

أنسامد - 10 يناير/ كانون الثاني - بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، السبت، في العاصمة الإيطالية روما مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز مستجدات الوضع في ليبيا وسبل المضي قدمًا في المسار السياسي.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان له إن وليامز رحبت بما أبداه السراح من التزام بتسخير كل الإمكانات لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في الموعد المتفق عليه في ديسمبر 2021، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.



من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن السراج ووليامز ناقشا سبل الدفع قدما بعملية الحوار السياسي الليبي، قبيل اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي الأسبوع المقبل في جنيف.



ورحبت الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز بالتزام السراج ودعمه لعملية الحوار التي تيسرها الأمم المتحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.



