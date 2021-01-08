الإمارات تعلن إعادة فتح كافة المنافذ مع قطر

أنسامد - 8 يناير/ كانون الثاني - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم / الجمعة / إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتبارا من غد السبت.



وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خالد عبد الله بالهول أن بلاده ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.



وأضاف أن دولة الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وأنه تم توجيه الجهات المعنية في الدولة بهذه الإجراءات، التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الجاري.



وأوضح أن الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى، من خلال المحادثات الثنائية.



المصدر: وكالة الأنباء الاماراتية