اول اجتماع للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي

انسامد - 5 سبتمبر - كانون الثاني - عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز ، الاثنين ، أول اجتماع افتراضي للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، لمناقشةأهداف ومهام هذه اللجنة والاطار الزمني المحدد لعملها.



وأوضحت ويليامز في افتتاح الاجتماع أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل لمدة أسبوعين على إصدار توصيات ملموسة لمعالجة الخلافات التي ظهرت حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية، وبناء إجماع بين الأعضاء، بحسب ما ذكرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



وأضافت أن هناك دعم واضح من المجتمع الدولي مؤيد للسلام في ليبيا، وأكدت على ضرورة "يجب الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، ويجب علينا اغتنامها للإسراع في انشاء سلطة تنفيذية موحدة، العمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي." وكانت "ويليامز" أعلنت يوم السبت الماضي، تشكيل لجنة استشارية تتكون من 18 عضوا من مختلف الأقاليم والانتماءات السياسية، تكون أعمالها محددة زمنيا بشكل صارم لا تتجاوز أسبوعين، ومهمتها حلحلة الخلافات ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة.



