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الإمارات تسجل 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا
    أنسامد - 3 يناير/ كانون الثاني - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم / الأحد / تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 679 حالة.

    وأضافت الوزارة في بيان لها أنه تم تسجيل 1590 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 213 ألفاً و231 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.

    وأشار البيان إلى أن 1609 مصابين تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 189 ألفاً و709 حالات. وأعلنت الوزارة إجراء 125.232 فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

    المصدر : وكالة أنباء الإمارات
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