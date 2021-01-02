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"يا سلام يا دبي" عمل فني يحتفي بالمكانة العالمية لدبي
    أنسامد - 2 يناير / كانون الثاني / وام - أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" عملا فنيا متميزا في أول أيام 2021 وذلك احتفاءً بمكانة دبي العالمية، والإنجازات التي حققتها على مدى السنوات الماضية، ومع الاحتفال باستقبال العام الجديد، وتزامناً مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

    وتأتي أغنية "يا سلام يا دبي" - كثمرة تعاون وشراكة بين "دبي للسياحة" ومجموعة MBC، ويجمع العمل اثنين من أشهر الفنانين هما النجم الكبير راشد الماجد، والمنتج الموسيقي السويدي العالمي من أصول مغربية RedOne، وهو حائز على جائزة غرامي عدة مرات وكانت إبداعاته سبباً لنجاح الكثير من الفنانات والفنانين العالميين مثل ليدي غاغا، وجينيفر لوبيز، وأنريكي إيغلاسياس، ونيكي ميناج وغيرهم.

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