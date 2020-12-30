الامارات:مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة.. بصمة تراثية أصيلة

انسامد - 30 ديسمبر - كانون الاول - حظيت الإبل على مرِّ التاريخ باهتمام ورعاية خاصة؛ ومكانة مميزة لدى ملاكها، فكانت مصدر فخرٍ وعزٍّ لهم، و تعد الإبل في دولة الإمارات من أركان ومكونات التراث العريق ، وتحظى باهتمام ورعاية مميزة؛ نظراً لقيمتها التاريخية ودورها الهام في حياة الآباء والأجداد، إذ ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكافة تفاصيل حياتهم اليومية.



وفي منطقة الظفرة، وفي هذا الوقت من العام، حيث يميل الطقس إلى البرودة، تتوافد الابل المميزة من مختلف مناطق دولة الإمارات ودول الخليج للمشاركة في أكبر وأعرق مسابقة للإبل المحليات والأصايل.



و برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت في 5 نوفمبر الماضي الدورة 14 من مهرجان الظفرة في ظروف استثنائية ضمن إجراءات احترازية وشروط خاصة في ظل جائحة كورونا، وتقام في هذه الدورة كما في الدورات السابقة؛ مسابقة مزاينة الإبل للمحليات والمجاهيم ضمن أشواط محددة تشمل كافة الفئات والأعمار ليعكس المهرجان استراتيجية أبوظبي في تعزيز مشاعر الفخر والولاء وصون الهوية الوطنية، والحفاظ على التقاليد المُجتمعية العريقة ليؤكد المهرجان الظفرة منذ انطلاقته عام 2008، أهمية الإبل في حياة الأمة العربية، إضافة لدعم ملاك الإبل وتشجيعهم على الاستمرار في تربية الإبل ورعايتها وتنميتها باعتبارها ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، واِطلاع الجيل الجديد على ثقافة تربية الإبل الفريدة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من التاريخ والموروث الإماراتي والخليجي والعربي.



ويلتقي خلال مهرجان الظفرة ملاك الإبل من دولة الإمارات ودول الخليج، سنويا في أكبر مهرجانات الإبل في المنطقة، الذي يشهد أكبر تجمع للإبل ، إذ تشكل مزاينة الإبل المحليات "المحليات والمجاهيم" الفعالية الأبرز في المهرجان والمسابقة الأكبر من حيث عدد الأشواط وقيمة الجوائز وبالتوازي تقام مزاينة الإبل المحليات بذات الفئات والأشواط المخصصة لإبل المجاهيم ، ما يجعل المنافسة مرتفعة بين المشاركين، ويجعل للناموس في مزاينة مهرجان الظفرة لوناً مختلفاً ونكهة خاصة والناموس تعني التمنيات بالفوز و التهنئة باستحقاق نشوة الانتصار والفخر والفرحة.



و قال محمد بن عاضد المهيري مدير مزاينة مهرجان الظفرة أن منافسات مسابقة مزاينة الإبل تنقسم إلى فئتين من الابل المحليات والمجاهيم التي تعد من أهم أنواع الابل والموزعة على عدة أشواط حسب ستّ فئات عمرية /المفاريد، الحقايق، اللقايا، الإيذاع، الثنايا، والحول/.



