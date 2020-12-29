أدنوك.. ريادة عالمية في قطاع النفط والغاز

انسامد - 29 ديسمبر - كانون الاول - واصلت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" جهودها الرائدة خلال العام 2020 في تعزيز القيمة المحلية المضافة والمساهمة الفاعلة في استدامة النمو الاقتصادي بدولة الإمارات مع مواصلة تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية والمحافظة على تنافسيتها ومرونتها واستمرارية أعمالها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار جائحة "كوفيد - 19".



وركزت "أدنوك" على ضمان صحة وسلامة كوادرها وموظفيها وكافة العاملين معها في مختلف المواقع، لتستمر عملياتها في مختلف المجالات دون أي انقطاع فيما استمرت الشركة أيضاً في إبرام صفقات مبتكرة استقطبت من خلالها استثمارات أجنبية مباشرة وعملت على خلق فرص تجارية جديدة للقطاع الخاص المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.



وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي إنجازات أدنوك خلال العام 2020، حيث نجحت الشركة على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدتها الأسواق العالمية في تخطى هذه التحديات وخلق فرص جديدة أثبتت نجاح خطط التحول التي قامت بها الشركة والتي بدأت بتنفيذها منذ العام 2016 وجعلتها أكثر قدرة ومرونة للتعامل مع متغيرات الأسواق العالمية.



