ليبيا : باشاغا يبحث مع وفد مصري تعزيز التعاون الأمني

أنسامد - 27 ديسمبر/ كانون الأول - بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا اليوم / الأحد / مع وفد مصري رفيع المستوى يزور العاصمة طرابلس التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.



وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها في موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي إن الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأحد بحضور رئيس جهاز المخابرات السيد عماد الطرابلسي, ناقش أيضا سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية. وأضاف البيان أن الاجتماع يأتي ضمن السياسات الأمنية لوزارة الداخلية، التي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس.



