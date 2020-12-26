عد غد،رئيس الفيفا يتحدث في مؤتمر دبي الرياضي الدولي

أنسامد - 26 ديسمبر / كانون الأول / وام - يلقي جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كلمة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي يوم الاحد المقبل بفندق أرماني في "برج خليفة" تحت عنوان "كرة القدم في القمة".



وسيوجه انفانتينو من على منصة المؤتمر في قلب دبي رسالة إلى العالم حول دور كرة القدم كرسالة سلام وتسامح وتلاقي بين الشعوب وكذلك دورها في إسعاد مشجعيها حول العالم ومساهمتها في حركة التنمية في جميع الدول وكذلك التعاون بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية في مجال كرة القدم لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الرياضة الشعبية الأولى في العالم والمبادرات المقبلة لتطوير كرة القدم عالميا.



وكان سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم قد وجه الدعوة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للتحدث في المؤتمر الذي ينظمه المجلس سنويا كمنصة عالمية لتطوير كرة القدم في الدولة والمنطقة والعالم ويتحدث فيه سنويا صانعو القرار والمختصون في كرة القدم ولبى انفانتينو الدعوة للحضور في تأكيد على عمق علاقة التعاون الوطيدة بين المجلس والاتحاد الدولي وتقدير انفانتينو للمؤتمر ودوره في تطوير كرة القدم العالمية.



ويشارك انفانتينو كمتحدث في المؤتمر منذ عدة سنوات منذ كان أمينا عاما للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حين استعرض جهود الاتحاد لتطوير الكرة الأوروبية كما شارك في المؤتمر كمرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم وطرح من خلاله برنامجه الانتخابي وخطته لتطوير كرة القدم العالمية ثم شارك أكثر من مرة في المؤتمر بعد توليه رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتحدث في كلماته عن خطته لرفع عدد المنتخبات في المونديال إلى 48 منتخبا وكذلك خططه لتعزيز الجوانب الفنية والاستثمارية وغيرها.



وعقب كلمة رئيس الفيفا مباشرة سيكون مئات الملايين من متابعي المؤتمر عبر شاشات التلفزيون في دولة الإمارات والمنطقة والعالم على موعد أيضا مع الجلسة المرتقبة التي تحمل عنوان "مع القمة" و تجمع ثلاثة من أكبر نجوم كرة القدم العالمية وهم كرستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفيسكي وإيكر كاسياس.



وتأتي أهمية الجلسة كونها تجمع لأول مرة على الإطلاق كرستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغالي ونجم مانشستر يونايتد وريال مدريد سابقا ويوفنتوس حاليا والفائز عدة مرات بلقب الأفضل في العالم في مختلف الاستفتاءات والجوائز وليفاندوفيسكي صانع إنجازات بايرن ميونيخ وبطل الخماسية المحلية والأوروبية في هذا العام والفائز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2020 وكذلك الحارس الاسباني الأسطوري إيكر كاسياس أول حارس في العالم وقائد لمنتخب بلاده يحمل كأس العام 2010 وكأس أمم أوروبا 2008 و2012 والعديد من الألقاب في دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الاسباني وكأس ملك اسبانيا.



وسيتشارك النجوم الثلاثة منصة مؤتمر دبي الرياضي الدولي وبجوار برج خليفة رمز الشموخ والهندسة المعمارية الفريدة والانجاز الإماراتي الرائد في جميع المجالات.



وسيتابع كبار الضيوف في مقر الحفل ومئات الملايين عبر شاشات القنوات التلفزيونية العالمية بعد جلسة النجوم وقائع حفل توزيع جوائز "دبي جلوب سوكر" بحضور النجوم الفائزين وممثلي الأندية العالمية الأخرى المتنافسة.



