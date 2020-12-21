مهرجان دبي للتسوق يدعم السياحة الداخلية

انسامد - 21 ديسمبر - كانون الاول - تسهم المهرجانات والفعاليات الكبرى التي تنظمها دبي ومن أبرزها "مهرجان دبي للتسوق"، الذي انطلقت دورته السادسة والعشرون يوم الخميس 17 ديسمبر الجاري، في التشجيع على السياحة الداخلية وإعطاء فرصة لسكان الدولة لاستكشاف المدينة والاستمتاع بالعديد من التجارب المميزة، وبما ينسجم مع استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات التي اعتمدها مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".



ويلعب مهرجان دبي للتسوق، أكبر وأطول مهرجانات التسوق على مستوى العالم، دوراً رئيسياً في زيادة الطلب على السياحة الداخلية، مدعوماً بالعديد من الفعاليات التي سيجري تنظيمها خلال موسم الشتاء، حيث يشهد الحدث في كل دورة جديدة منه إطلاق فعاليات مميزة تناسب كافة أفراد العائلة من مختلف الثقافات والجنسيات، تجسيداً لقيم التسامح والتنوّع الثقافي والتلاحم المجتمعي التي تتميز بها دبي وكذلك دولة الإمارات بشكل عام.



وتعمل مختلف الأطراف المعنية وشركاء المهرجان على توفير الدعم الكامل لهذه الجهود، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات التي ستوفر مجموعة من الباقات المميزة لسكان الدولة، وتشمل عروضاً على الإقامة وتخفيضات على المأكولات والمشروبات، وغيرها من الترقيات المجانية والحجوزات المرنة، والعروض الترويجية التي تقدمها قطاعات التجزئة والترفيه والفعاليات.



