الهلال الأحمر:المرحلة الثانية من المساعدات الشتوية لإيطاليا

أنسامد - 19 ديسمبر / كانون الأول / وام - واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم المساعدات الشتوية للمتأثرين من تداعيات البرد في إيطاليا، وقامت الهيئة بالتعاون مع سفارة الدولة في روما، بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدات الشتوية في مدينة نابولي والمدن الأخرى في جنوب الجمهورية الإيطالية.



تأتي هذه المساعدات ضمن برنامج كسوة الشتاء الذي تنفذه الهيئة في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، للمتأثرين من موجات البرد والأحوال المناخية في 25 دولة حول العالم.



شارك في توزيع المساعدات على المستفيدين في نابولي، سعادة احمد الملا نائب رئيس البعثة في سفارة الدولة لدى إيطاليا، وريكاردو مونتي رئيس مجلس رجال الأعمال الإماراتي الإيطالي، والبروفسور ماركو روسي مدير جمعية سانت ايجيديو الخيرية.



وثمن ريكاردو مونتي مبادرة الدولة بتقديم المساعدات للمتأثرين من ظروف الشتاء في بلاده، مؤكدا ان هذه اللفتة الكريمة من دولة الإمارات تجسد مشاعر التضامن بين البلدين، وتوجه بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان، على توجيهاته الكريمة بتنفيذ برنامج المساعدات الشتوية لتخفيف المعاناة الناجمة عن الظروف المناخية في هذا الفصل من السنة، متمنيا الخير والسلام لدولة الإمارات قيادة وشعبا.



من جهته توجه البروفسور ماركو روسي، بخالص شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على هذه المساعدة السخية..وقال ان هذه المساعدات دليل آخر على الاهتمام الكبير التي توليه حكومة وشعب دولة الإمارات الصديقة لشعبنا وتعبيرا عن روح الصداقة القائمة بين البلدين.



وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قد وجه مؤخرا بتوفير المساعدات الشتوية لحوالي 15 الف أسرة في إيطاليا وجمهوريتي سان مارينو ومقدونيا.



وقامت هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق مع سفارة الدولة في روما بتوزيع الدفعة الأولى في الأيام الماضية في العاصمة الايطالية.



ويتواصل خلال الأيام القادمة برنامج توزيع المساعدات الشتوية على المستهدفين في مدينتي أسيزي وميلانو، إضافة الى جمهوريتي سان مارينو و مقدونيا.



