محمد بن زايد يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية

أنسامد - 18 ديسمبر/ كانون الأول - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية في قصر الشاطئ في أبوظبي الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية.



وبحث الجانبان خلال اللقاء جوانب التعاون الثنائي ومستوى التنسيق المشترك في مختلف المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين ويعزز تعاونهما الإستراتيجي.



حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي واللواء الركن صالح محمد مجرن العامري قائد القوات البرية والوفد المرافق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية