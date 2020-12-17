مصر و الامارات يبحثان العلاقات الأخوية والمستجدات في المنطقة

انسامد - 17 ديسمبر - كانون الاول - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم..



العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس المصري - في قصر الاتحادية في القاهرة - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحضور سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والوفد المرافق.



كما استعرض سموه والرئيس المصري جهود البلدين في مواجهة جائحة " كورونا " وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق لاحتواء تداعياتها الإنسانية والاقتصادية على المستويات الإقليمية والدولية، والاستعداد لمرحلة التعافي.



وتناولا التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. إضافة إلى المستجدات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات والأزمات التي تواجهها والجهود المبذولة بشأنها.



وأكد الجانبان في هذا الشأن دعمهما جميع المساعي والمبادرات التي من شأنها الدفع بجهود السلام وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين الدول وإرساء الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والتي ترتكز على أسس التعاون والتعايش المشترك لما فيه مصلحة شعوبها وشعوب العالم.



